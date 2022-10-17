اليوم.. اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لاستكمال تحضيرات البدء الفعلي للجلسات

أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الحادي عشر، ظهر اليوم الاثنين، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر، وذلك تطبيقا لقراره في اجتماعه الأخير بأن يظل في حالة انعقاد دائم، استكمالا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني.

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني

ومن المقرر أن يستعرض مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه الخطوات المُقبلة للحوار، والمقترحات التي وصلت الأمانة الفنية للقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار.

واختتم الحوار الوطني بيانه، مؤكدًا على اصدار مجلس الأمناء بيانا يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، فور انتهاء الاجتماع يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم، وذلك وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار.

فعاليات الحوار الوطني

ووصل الحوار الوطني إلى هذه المحطة بعد عدة محطات كانت بدايتها في 26 أبريل الماضي، عندما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، القوى والرموز السياسية والشخصيات العامة بعقد حوار وطني يضم جميع الأطياف.

وبعد 10 اجتماعات تحضيرية لمجلس الحوار الوطني، أنجزت خلال تحديد 3 محاور رئيسية للحوار وهي «السياسي والاقتصادي والاجتماعي»، واختيار المقررين والمقررين المساعدين لتلك المحاور، وكذلك تشكيل لجان فرعية لكل محور يرأسها مقرر ومقرر مساعد.