زهران: الحزب المصري الديمقراطي يشارك في الأعمال التحضيرية لـ الحوار الوطني

أكد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عدم صحة ما تردد على لسان «بعض الأوساط المشبوهة» حول انسحاب الحزب من الحوار الوطني.

وأكد «زهران» أن الحزب - شأن كل أحزاب الحركة المدنية - لا يزال يشارك وبكل قوة في الأعمال التحضيرية لـ الحوار الوطني، ومنها الترتيبات الخاصة بلجان الحوار ومقرريها وآليات عملها، كما يتابع أيضاً وباهتمام أكبر القرارات الخاصة بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.

وأضاف رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن هناك عددا كبيرا جرى الافراج عنه بالفعل، وهو أمر جيد ومقدر، وهناك أيضاً وعود واضحة بالإفراج عن قائمة محددة من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ومنهم زياد العليمي أحد وكلاء مؤسسي الحزب، قبل بدء فعاليات الحوار.

وشدد «زهران» على أن الحزب، وكذا أحزاب الحركة المدنية كافة، على ثقة من أن كل مؤسسات الدولة مهتمة بتوفير كل ما هو ضروري لإنجاح الحوار، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومن ثم فإننا نتوقع الافراج عما تبقى من الأسماء التي اتفق عليها باعتبار أن ذلك من ناحية خطوة متفق عليها، ومن ناحية أخرى خطوة مهمة وضرورية لبدء حوار تتوفر له الضمانات اللازمة لنجاحه.