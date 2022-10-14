مصرع سائق داخل بيارة صرف صحي في الطالبية «نزل يجيب خرطوم سيارة الشفط»

لقي سائق مصرعه عقب سقوطه داخل بيارة صرف صحي في أحد شوارع منطقة الطالبية بالجيزة، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل مصرع سائق داخل بيارة صرف صحي

كانت البداية بورود إخطار إلى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من غرفة عمليات النجدة، يفيد بسقوط أحد الأشخاص داخل بيارة صرف صحي.

وبانتقال رجال الشرطة برئاسة العميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب، والفحص تبين أنه أثناء قيام سائق، 32 عاما، بتفريغ حمولة صرف صحي داخل البيارة، سقط خرطوم سيارة الشفط داخلها، فقام بالنزول داخل البيارة لاستعادتها إلا أنه تعرض للغرق.

وجرى استخراج الجثمان بمعرفة الحماية المدنية، وجرى نقله إلى مستشفى الهرم، وأمكن التوصل إلى شاهدين على الواقعة، وهما سائق توك توك، يبلغ من العمر 47 عاما، ونجل المتوفى، 13 عاما، وأيدا ما جاء بالفحص، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.