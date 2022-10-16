أمير مرتضى يكشف كواليس جديدة في أزمة كهربا

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن كواليس أزمة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي، والغرامة الموقعة عليه لصالح النادي الأبيض، على خلفية رحيه عن قلعة ميت عقبة، قبل انتهاء التعاقد.

وقال «مرتضى» خلال مؤتمر تقديم صفقات الزمالك الجديدة: «لا يوجد تواصل بيني وبين كهربا، هناك تواصل بين المحامين، واللاعب قدم 3 عروض تسوية ولكننا رفضنا ونتمسك بتحصيل قيمة الغرامة كاملة، خاصة أن اللاعب سيظل قرار إيقافه ساريا حتى سداد الغرامة».

لمزيد من التفاصيل.. من هنا