وكأنه ينعى نفسه.. «إنا لله وإنا إليه راجعون» آخر ما كتب «أسامة» أحد ضحايا حادث أسوان

يرحل الإنسان وتبقى سيرته وصورته وما كتبه وما تركه، وكان آخر ما كتبه أسامة العمدة، الشاب العشريني أحد ضحايا حادث أسوان، على صفحته الشخصية «إنا لله وإنا إليه راجعون»، بينما وضع غلافا لصفحته صورة مجمعة تضم أصدقاء له وأقارب راحلين بينهم والده الذي فارق دنيانا منذ عام، وكتب عليها «في قلوبنا إنا لله وإنا إليه راجعون».

تنبأ بالرحيل

ولم يكن آخر منشور كتبه أسامة على صفحته الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي، أكثر تفاؤلا من سابقيه، فلعله كان يشعر باقتراب رحيله، حيث وضع صورة كتب عليها «عن جيل حضر جنازات صحابه بدل ما يحضر فرحهم»، تعقيبا على وفاة صديق له منذ عدة أيام فكان أسامة، الجنازة القادمة من بين أصحابه.

مصرع أسامة

ولقى أسامة محمد العمدة 23 عاما، مصرعه، إثر حادث أسوان، حيث وجدته فرق الإنقاذ من مرفق إسعاف أسوان جثة هامدة ليتم نقل جثمانه لمشرحة كوم أمبو العمومية، بينما أصيب شقيقه الأصغر إسلام محمد العمدة، 20 عاما، بالحادث ونقل لمستشفى أسوان الجامعي لإسعافه، ونظرا لتطور حالته الصحية نُقل لمستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال علاجه.

لتواجه الأم حيرة بين جثمان أسامة ومتابعة حالة إسلام الذي رافقته في سفره، بعدما وارت جثمان أسامة الثرى.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث لإخطار ورد لمديرية أمن أسوان بوجود حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو نتج عنه مصرع 7 وإصابة 11 آخرين.