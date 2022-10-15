«حضنتها وماتت».. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدة عروس سوهاج

ما زالت مأساة وفاة سيدة يوم زفاف ابنتها في سوهاج تلقى حالة من الصدمة والحزن الشديدين، وبدأت تفاصيل المأساة بتلقي «أماني» مكالمة هاتفية من والدتها بعد خروجها من المنزل ليلة زفافها متوجهة لمركز التجميل، منذ أقل من ساعة، لتطلب والدتها منها العودة للمنزل من طريقها لمركز التجميل فقالت «تعالي يا أماني عايزاكي ضروري ماتتأخريش».

الأم تحتضن العروس وتبكي

عادت «أماني»، عروس سوهاج، مسرعة إلى المنزل يسبقها قلقها لتطمئن على والدتها، وفور رؤيتها أسرعت الأم باحتضان ابنتها العروس وفقا لوصف أحد أقارب الأم لـ«الوطن»، وظلت تبكي الأم بحرقة وبادلتها العروس البكاء، وتساءلت من بين دموعها «مالك يا أمي طمنيني؟» لتجيبها الأم «مفيش بس وحشتيني» وظلت محتضنة ابنتها لأكثر من ربع ساعة، غادرت بعدها العروس المنزل مرة أخرى لمركز التجميل ولكن ظل قلبها قلقا على والدتها حتى توفيت الأم وتم إبلاغها بالوفاة لتسقط مغشيا عليها لتقتلع صرخاتها القلوب عقب إفاقتها.

صدمة الوفاة

وأصابت الجميع صدمة من وفاة الأم ليلة زفاف ابنتها الصغرى، وفقا لحديث أحد أقارب الأم المتوفاة لـ«الوطن»، «كانت كويسة وبتوصينا على حضور خطبة ابنة شقيقتها، كانت يوم الجمعة تاني يوم الفرح وقالت لينا ولأولادها نخلص الجمعة الصباحية بدري ونروح نحضر الخطوبة، ولكنها لم تحضر الصباحية أو الخطبة وفارقتنا بنفس اليوم».

صدمة العروس

ودخلت عروس سوهاج في حالة صدمة حتى تم إنهاء مراسم الدفن والعزاء، وقام أهل عروس سوهاج بإيصالها لمنزل زوجها عقب انتهاء العزاء، وهي بحالة صدمة لم تفارقها حتى الآن.

واشتهرت والدة عروس سوهاج بين جيرانها بالسماحة فوفقا لحديث «هالة.ف»، جيران عروس سوهاج، لـ«الوطن» قالت إن والدة أماني سيدة طيبة وتعرف الأصول فهي من إحدى عائلات سوهاج المرموقة ولم نسمع منها شرا طوال 30 عاما.