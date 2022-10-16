انطلاق فعاليات اليوم الأول لتدريب سكرتيري العموم بالصعيد على إدارة التغيير

انطلقت اليوم الاحد(16/10/2022) بوزارة التنمية المحلية فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية لعدد 10 من سكرتيرى العموم بمحافظات بنى سويف و الفيوم و المنيا و أسيوط و سوهاج وقنا والأقصر وأسوان و الوادى الجديد و البحر الأحمر ، على برنامج "إدارة التغيير و الإدارة بالنتائج و إدارة بيئة العمل" ، و ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزارة التنمية المحلية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على جميع الكوادر العاملة فى المحافظات فى الجمهورية الجديدة ، حتى تعمل هذه الكوادر على جميع مستوياتها بنفس المفاهيم و الأهداف التى تعمل على تنفيذها الجمهورية الجديدة للمحليات و استراتيجية مصر 2030.....

و أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن التدريب يتم بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندي VNGi Egypt ، و الذي يعد من اكبر الكيانات المتخصصه في تطوير الإدارة المحليه بالعالم موضحا أن تدريب سكرتيرى عموم المحافظات يأتى ضمن المحور الأول من الخطة التدريبية التى أعدتها الوزارة لتنفيذ التكليف الرئاسى على البرامج و المبادرات التنموية فى المحافظات ، و يركز هذا المحور على تدريب القيادة العليا من السادة نواب المحافظين و السكرتيري العموم و السكرتيري العموم المساعدين داخل المحافظات و صناعة كادر محلي يليق بالجمهورية الجديدة علي موضوعات إدارة التغيير و اعداد استراتيجات تنمية الموراد داخل المحافظات و التخطيط التشاركي و إدارة بيئة العمل اضافة الي امتلاك المهارات المهنية الاساسية المطلوبة في مجال ادارة الاصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية للاقتصادية المحلية وتقييم الخدمات ، وقال أن الوزارة نفذت مؤخرا بإعداد برنامج تدريبي لنواب محافظى الصعيد لتنفيذ التكليف الرئاسى على الممارسات الجيدة و قيادة التغيير لمواجهة التحديات وحل المشكلات التى تواجهها المحافظات و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

و أوضح اللواء هشام آمنة أهمية دورة إدارة التغيير في دعم المهارات اللازمة لسكرتيرى عموم محافظات الصعيد ورفع قدراتهم لتوجيه فِرق العمل فى كافة البرامج التنموية و المبادرات فى المحافظات تحت إشراف وبتوجيه السادة المحافظين ، لمواكبة وتحقيق التكيف الفَعَّال ودمجه في أدوار منظومة العمل ، وبما ينعكس على دعم المحافظات في إدارة التغيير بشكل فعال ، و تطبيق مجموعة الاصلاحات الهيكلية و المؤسسية بغرض تقديم خدمات افضل للمواطنين ، وقيادة النقلة النوعية في دور الادارة المحلية التى تستهدفها الوزارة علي مستوى المراكز و القري المستفيدة ايضا من برنامج تطوير الريف المصري كنوع من التكامل نحو هدف واحد في ظل سعي الحكومة المصرية بتوفير حياة كريمة لجميع المصريين فى المحافظات .

و أكد الوزير أن تدريب اليوم الاول لسكرتيرى عموم محافظات الصعيد ، ركز على تحديد أصحاب المصلحة و أدوارهم ، و تحليل مصفوفة الأهمية والنفوذ ، وأساليب تطبيقهم على مستوي البرامج التنموية المنفذة فى محافظات الصعيد ، و كأولوية أولى فى المراكز المستفيدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، و تم التركيز خلال التدريب على الإطار التطبيقي ، و تنفيذ ورش و مجموعات عمل على الممارسات المطورة و أساليب تطبيقها بالمحافظات المستهدفة ، لافتا إلى أن دور سكرتيرى العموم فى تنفيذ الاجراءات والترتيبات المؤسسية والتنظيمية المطلوبة تحت إشراف السادة المحافظين خاصة ما يتعلق بالآثر التنموي الذي ستحققه مبادرة "حياة كريمة" من استمرارية عمل المرافق والمشروعات و الخدمات للمواطنين.

و ناقش سكرتيرو العموم خلال ورش العمل العملية و مجموعات العمل عدداً من الأفكار والمقترحات الجديدة الخاصة بتنفيذ الممارسات الجيدة لبرنامج تنمية صعيد مصر على بعض المشروعات المنفذة مثل مشروعات الخطة الاستثمارية وتحسين بيئة الاستثمار و الميزات التنافسية للمحافظات و حياة كريمة ، مؤكدين استعدادهم لتبادل الخبرات والأفكار والمقترحات الجيدة مع زملائهم من جميع المحافظات لمواجهة التحديات وحل المشكلات التي تواجهها المحافظات ، وتحسين الخدمات وتحقيق رضا المواطنين .