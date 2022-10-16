بدء إعادة إعمار المنازل المتهالكة في الفيوم ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية بالشراكة مع المهندس للتأمين عن إنطلاق أعمال إعادة إعمار منطقة الجبلاية بمركز طامية بالفيوم تنفيذا لاهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي وإشراف ومتابعة الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم.

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن التعاون بين المؤسسة والمهندس للتامين في تنفيذ اعمال إعادة إعمار منطقة الجبلاية بمركز طامية بالفيوم يأتي تنفيذا لاستراتيجية عمل صناع الخير الهادفة الى التعاون مع المؤسسات الإقتصادية الكبري من خلال مسؤوليتها المجتمعية في الإرتقاء بالشرائح الأكثر إحتياجاً من خلال خلق بيئة معيشية كريمة لهم وتوصيل الخدمات الصحية الضرورية في مجال مكافحة العمى في اماكن معيشتهم مضيفا ان اعمال اعادة الاعمار تشمل إعمار المنازل المتهالكة وعددها 15 منزل إعمار كامل بالاضافة الى تقديم الخدمات الطبية المتكاملة ذات الجودة وفى مجال الحد من أمراض العيون.

واشار عبدالفتاح ان بداية اعمال اعادة الاعمار تضمنت تنظيم قافلة طبية متخصصة للكشف على أمراض العيون وتقديم القطرات العلاجية وتشخيص وعمل النظارات الطبية وتشخيص وإجراء العمليات الجراحية ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار عبد الفتاح إلى أن القافلة تمكنت من توقيع الكشف على عيون 640 مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة بالإضافة إلى صرف الادوية بالمجان لعدد 390مواطن وتشخيص احتياج 130مواطن لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة سوف يتم التجهيز لإجراء تلك العمليات قريبا كما قامت القافلة بتشخيص احتياج 205مواطن لنظارات طبية على ان يتم تسليم النظارات للمواطنين خلال عشرة ايام من تنفيذ القافلة وتم تقديم جميع خدمات القافلة بالمجان تماما مع الاخذ بكافة الاجراءات الاحترازية التى اوصت بها منظمة الصحة العالمية واكدت عليها وزارة الصحة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

واوضح عبدالفتاح ان اعمال اعادة الاعمار تتم بالشراكة مع المهندس للتأمين والمهندس للتأمينات الحياة وتشمل ايضا اعادة اعمار 15 منزل متهالك بما فيها عمل اسقف خرسانية وتشطيب للمنزل تشطيب كامل من ارضيات كسر سيراميك وحمام ومطبخ ودهانات وباب وشباك وغيرها من اعمال اعادة الاعمار.

يذكر ان صناع الخير سبق لها وقامت باعادة اعمار عدد كبير من القرى الاشد احتياج بالفيوم من خلال اعمار المنازل المتهالكة وتقديم الخدمات الطبية في مجال الحد من مسببات العمى وتزويد غير القادرين من الأهالي بمشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن توزيع المساعدات الموسمية ومن هذه القرى قرية دار السلام والصفيح مركز يوسف الصديق السدح مركز اطسا وداود طامية وتم اعادة اعمار المنازل المتضررة من السيول بعدد من قرى مركزي سنورس ويوسف الصديق.