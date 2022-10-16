إصابة 4 في حادث تصادم ملاكي وميكروباص على طريق «طنطا - المحلة»

أصيب 4 أشخاص، بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة، من بينهم 3 مهندسين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على طريق «طنطا - المحلة»، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق «طنطا - المحلة» وإصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

إصابة 3 مهندسين

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية و4 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، وأحدهم بحالة خطرة، ومن بينهم 3 مهندسين بإحدى شركات المقاولات بطنطا، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على طريق «طنطا - المحلة».

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، وتقديم الرعاية الصحية لهم، ولتلقي الإسعافات الأولية والعلاج، وتم رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتحفظ على المركبات المتسببة في الحادث، وانتداب مهندس الفحص الفني لإعداد تقرير بشأنها.