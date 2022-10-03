إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «المحلة - طنطا»

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات وجروح قطعية متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «المحلة - طنطا» بمحافظة الغربية، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بانقلاب ميكروباص

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق «المحلة - طنطا» وإصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

سيارات الإسعاف تنقل المصابين

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة ميكروباص، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة، نتيجة انقلاب السيارة بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا لتلقي العلاج اللازم.

رفع حطام الحادث

وتم رفع آثار حادث السير تمهيدا لإعادة حركة المرور وفتح الطريق أمام السيارات المارة، والتحفظ على المركبة المتسببة في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.