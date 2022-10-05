إصابة فتاتين وشاب في تصادم «ميكروباصين» على طريق «طنطا - المحلة»

أصيب 3 أشخاص، في العقد الثالث من عمرهم، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة إثر حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص، أمام حي النخيل، بمنطقة الشعبية التابعة لمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، للتحقيق.

تصادم «ميكروباصين» على طريق «طنطا - المحلة»

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص، على طريق «طنطا - المحلة» وإصابة 3 أشخاص، بمنطقة الشعبية التابعة لدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن الحادث أسفر عن إصابة كل من إسراء أحمد، 24 عاما، مقيمة بسكة زفتى، وحنان شكري، 29 عاما، ومحمد حمدي، 22 عاما، مقيمين بمنطقة العلو، وجرى نقلهم إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج.

رفع حطام الحادث

وجرى رفع آثار حادث السير لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، للتحقيق، التي كلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات حول الواقعة، والتحفظ على المركبات المتسببة في الحادث.