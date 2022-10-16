محمد رمضان وعاصي الحلاني يحييان حفل زفاف ابنة جمال سنان 

احتفل المنتج اللبناني جمال سنان، بزفاف ابنته في أحد الفنادق الكبرى ببيروت، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في لبنان والوطن العربي، الذين حرصوا على مشاركة سنان فرحته بابنته، وأبرزهم محمد رمضان وعاصي الحلاني.

محمد رمضان في زفاف ابنة جمال سنان

وحرص الفنان محمد رمضان على حضور حفل زفاف ابنة المنتج جمال سنان، وقدم باقة متنوعة من أغانيه، بينها: «مافيا، إنساي، يا حبيبي»، التي رقصت على أنغامها معه الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، صاحبة دور الحماة في مسلسل عروس بيروت، كما تفاعل جميع الحضور مع رمضان بالرقص والغناء.

كما حرص المطرب اللبناني عاصي الحلاني على مشاركة المنتج جمال سنان، فرحته بزفاف ابنته، إذ قدم مجموعة من أغانيه الشهيرة خلال حفل الزفاف، التي رقص على أنغامها العروسان بمشاركة الحضور.

حفل زفاف ابنة جمال سنان

وحرص على حضور حفل زفاف أمل ابنة المنتج جمال سنان، عدد كبير من نجوم الوطن العربي، وأبرزهم الفنانة هدى حسين، مهند الحمدي، شجون الهاجري، نور الغندور، فرح الصراف، عاصي الحلاني، محمد رمضان، ليلى عبد الله.

يذكر أن أمل سنان، ابنة المنتج جمال سنان من زوجته الأولى قبل زواجه من الفنانة ماغي بو غصن.

محمد رمضان يصور مسلسل العمدة

ومن ناحية أخرى، يصور محمد رمضان حاليا مسلسل العمدة للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل، كما يواصل تصوير فيلمه «ع الزيرو»، الذي يشارك في بطولته نيللي كريم، شريف دسوقي، شريف سلامة، جومانا مراد، والطفل منذر، وهم من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.