محمد رمضان يكشف عن أول صور شخصيته في مسلسل العمدة

كشف الفنان محمد رمضان، عن أول صورة من شخصيته بمسلسل «العمدة»، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، من تأليف وإخراج محمد سامي، الذي يعود للعمل مع محمد رمضان مرة أخرى، بعد نجاحهما في الأعمال الدرامية الماضية.

ونشر محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة وهو يرتدي زي صعيدي، معلقا عليها: «توكلنا على الله العمدة.. رمضان القادم تأليف محمد سامي ومهاب طارق إخراج محمد سامي، إنتاج محمد السعدي وجوهر».

ويواصل محمد رمضان في الوقت ذاته تصوير فيلمه «ع الزيرو»، الذي يشارك في بطولتة نيللي كريم، شريف دسوقي، شريف سلامة، جومانا مراد، والطفل منذر، ومن تأليف مدحت العدل، ومن إخراج محمد جمال العدل.

شخصية محمد رمضان في فيلم «ع الزيرو»

وكان محمد رمضان، كشف تفاصيل الشخصية التي يُجسدها داخل فيلم «ع الزيرو»، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، معلنا تجسيده شخصية شاب يُدعي «دراجون»، وتدور أحداث الفيلم حول قضية مهمة وهي مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر طرحه خلال عام 2023.