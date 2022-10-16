متحدث «الري»: أسبوع القاهرة للمياه حدث تحضيري لقمة المناخ

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار «المياه في قلب العمل المناخي» حدث تحضيري لقمة المناخ المقبلة COP27، الذي يعقد خلال الشهر المقبل في شرم الشيخ.

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن أسبوع القاهرة للمياه ترفع توصياته إلى جلسات المياه التي تعقد ضمن مؤتمر المناخ المقبل؛ وذلك لأن قضية التغيرات المناخية مهمة والعالم كله يشهد تلك التغيرات التي باتت حقيقة وليست مجرد نظريات أو بحوث.

غانم: معظم التغيرات المناخية تؤثر على المياه

واستطرد: «هنلاحظ أن معظم تلك التغيرات المناخية هتأثر على المياه سواء من خلال حدوث حالات جفاف في الصين أو أوروبا، وعلى العكس تماما هنلاقي أمطار شديدة في منطقة الربع الخالي بالمملكة العربية السعودية، وفيه تغيرات بالفعل عديدة في مجال التغيرات المناخية وأصبحت واقع وتؤثر بشكل واضح على انقطاع المياه».

إدراك عالمي لخطورة التغيرات المناخية

وأوضح أن هناك إدراكا عالميا لخطورة قضايا المياه والمناخ وعلاقتها ببعضها: «من تأثير التغيرات المناخية ارتفاع درجة الحرارة، وفي مصر فيه ارتفاع في درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة احتياجات المحاصيل الزراعية من المياه، وده بيأثر على قطاع المياه».

وتابع: «فيه تأثير غير متوقع على كميات الأمطار التي تتساقط على مياه النيل، وده نوع من التأثيرات وبنتأثر بها في مصر، وعلى المستوى العالمي تشهد عدة دول حالات من الجفاف أو الأمطار الغزيرة التي تحدث لأول مرة مثل ما حدث في أوروبا والصين والسعودية».