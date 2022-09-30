قطع المياه بطما في سوهاج للمرة الثانية خلال أسبوع.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قطع المياه عن مركز طما بسوهاج والقرى التابعة له اليوم لمدة ثلاثة ساعات نتيجة لعطل مفاجئ بأحد خطوط المياه الرئيسية المغذية للمركز.

وبدأ قطع المياه من السابعة والنصف مساء وسيستمر حتى الحادية عشر مساء أو لحين تصليح العطل الذي أصاب خط مياه 700 ملي فجأة؛ مما أدى لتوقف ضخ المياه ولزم الأمر قفل محطة المياه الرئيسية تماما لحين إصلاح العطل وفقا لتصريح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه سوهاج في بيان للشركة.

قطع المياه عن سوهاج لتطهير الخزان

وكانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج نهاية الأسبوع الماضي عن قطع المياه عن مدينة طما من الساعة الثانية عشرة ليلا وحتى الساعة السادسة صباحا للقيام بأعمال تطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

توفير سيارات مياه مجانية بطما

أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمياه سوهاج في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأسبوع الماضي تم قطع المياه عن مركز طما لوجود تطهير لخزانات المحطة وتم إبلاغ المواطنين قبل ذلك بأكثر من 24 ساعة ولكن قطع المياه اليوم مفاجئ نتيجة لعطل بخط المياه فتم قطع المياه دون وقت كاف لتنبيه المواطنين لذا يتم العمل على قدم وساق لعودة المياه سريعا مع توفير مياه مجانية بسيارات الشركة.

إجراءات متبعة في حالة قطع المياه بسوهاج

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج لديها خطة طوارئ في حالات قطع المياه بمحافظة سوهاج، أوضحتها هدير التوني مسئول الإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تشمل توفير بسيارات مياه نقية توزع مجانا داخل مدينة طما والقرى المتضررة من قطع المياه وذلك لتلبية احتياجات المواطنين لحين عودة المياه كما نصحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه في حالة قطع المياه خاصة أصحاب المخابز والهيئات الحكومية والمستشفيات بالمركز.