موعد ورابط التقديم لوظائف وزارة الموارد المائية والري.. 240 مهندسا

كشف منذ قليل، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن حاجة وزارة الموارد المائية والري لتعيين 240 مهندسا، منوها إلى أنه أعلن في وقت سابق عن تلك الوظائف وتحدديدُا في يناير الماضي على أن يتم فتح باب التقديم بداية من يوم الأحد الموافق 20 فبراير وحتى الاثنين الموافق 7 مارس المقبل.

ووفقا لبيان المركزي للتنظيم والإدارة، فإنه في حاجة لعدد من التخصصات وهي: (كهرباء، حاسب آلي، ميكانيكا، اتصالات ومدني)، على أن يكون التقديم لـ الوظائف عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، والتي تحتوى على الوصف الوظيفي والشروط المطلوبة لشغل كل وظيفة.

تفاصيل وظيفة مهندس كهرباء (تعيين)

العدد المطلوب لتلك الوظيفة 15 ويجب اجتياز التدريب اللازم الذي تتيحه الوزارة لشغل الوظيفة بنجاح وفقاً لما تحدده جهة العمل والإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، إجادة تامة لاستخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته، كما يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما وحاصل على مؤهل عالٍ بكالوريوس الهندسة تخصص هندسه كهربائية.

المستندات المطلوبة

- الصورة الشخصية

- صورة الرقم القومي وجه أول سارية

- صورة الرقم القومي وجه ثاني سارية

- صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)

- صورة المؤهل

- صورة المؤهل الأعلى إن وجد

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة

- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة)

- صورة كارنيه نقابة المهندسين

- صورة من إيصال الإيداع

تفاصيل وظيفة مهندس حاسب آلي (تعيين)

وزارة الري في حاجة لـ 4 موظفين لشغل وظيفة مهندس حاسب آلي شرط اجتياز التدريب اللازم الذي تتيحه الوزارة لشغل الوظيفة بنجاح وفقاً لما تحدده جهة العمل والإلمام بإحدى اللغات الأجنبية وإجادة تامة لاستخدام الحاسب الآلي و تطبيقاته ويجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام والحصول مؤهل عال بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة حاسبات.

لمعرفة باق تفاصيل الوظائف يتم مراجعة الرابط حيث وظائف وزارة الري المتاحة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.