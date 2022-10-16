والد طالبة القليوبية المختفية بعد عودتها: بشكر كل اللي دعا عشان بنتي ترجع

وجَّه أشرف الشربيني، والد «إيمان» والتي نجحت الأجهزة الأمنية في القليوبية في إعادتها بعد اختفائها 4 أشهر، الشكر لأبناء بلده، من أصغر طفل ولكل شاب ورجل وفتاة في قريته «تصفا»، موجها الشكر للأجهزة الأمنية لإعادة الطالبة مرة أخرى.

شكر لمن ساهم بعودة إيمان

وأضاف والد «إيمان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «الحمد الله بفضل دعوات المخلصين، ولا أقول إلا الحمد الله وكفى»، موجها الشكر أيضا لكل من نشر دعاء لعودة ابنته بالسلامة إلى أسرتها، مشيرا إلى أنها بخير ومع الأسرة حاليا وحالتها جيدة بعد عودتها.

تفاصيل اختفاء إيمان

الجدير بالذكر، أن الأجهزة الأمنية في القليوبية، كشفت غموض اختفاء طالبة بقرية تصفا مركز كفرشكر، وتبين من البحث والتحري أنها تركت المنزل برغبتها لخلافات مع أسرتها وظلت لدى أحد أقاربها بمدينة نصر لمدة 4 أشهر وهي مدة اختفائها، وتعهدت الأسرة بحسن رعايتها في المحضر الذي تم تحريره.

كان اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفرشكر، يفيد بالعثور على الطالبة إيمان أشرف والتي تغيبت منذ شهر يوليو الماضي ولمدة 4 أشهر، وتبين تركها المنزل بسبب خلافات مع أسرتها وانتقلت برغبتها إلى أحد أقاربها في القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.