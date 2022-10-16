نائب بـ«التنسيقية» يقدم طلب إحاطة حول انتشار القمامة في القليوبية

تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن عدم تطبيق منظومة للتخلص من القمامة بمحافظة القليوبية.

التخلص من القمامة

وجاء نص طلب الإحاطة المقدم من نائب التنسيقية كالآتي:

طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن عدم تطبيق منظومة التخلص من القمامة بمحافظة القليوبية، إذ تعاني المنطقة الجنوبية من محافظة القليوبية وبالأخص مدينة شبرا الخيمة سواء حي غرب شبرا الخيمة أو حي شرق شبرا الخيمة من انتشار القمامة وعدم التخلص منها بشكل علمي.

استمرار حملات لرفع القمامة

وأضاف نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في طلب الإحاطة: على الرغم من استمرار الحملات لرفع القمامة من بؤر تجمعاتها إلا أنه نتيجة غياب منظومة شاملة تعمل على جمع القمامة من المنبع وفرزها وإعادة تدويرها، فإن كل ما يجري من حملات لا تؤتي ثمارها ولا تحل المشكلة جذريًا.

واستكمل: "معاناة المواطن مستمرة، وعلى الرغم من وعود محافظة القليوبية، بالعمل على تطبيق منظومة جديدة علمية للتخلص من القمامة، واعتبار أن مدينة شبرا الخيمة ذات الكثافة السكانية الأكبر في المحافظة مرحلة أولى، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية في ذلك، ولذلك أطلب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته".