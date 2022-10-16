«منتجي الدواجن» يشكر «مدبولي» بعد الإفراج عن كميات من بذرة فول الصويا المخزنة بالمواني

تقدم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بالشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكذلك نائب وزير الزراعة، و الدكتور جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي بعد اجتماعهم اليوم، إذ تم الإفراج عن كميات من بذرة فول الصويا المخزنة بالمواني المصرية.

الإفراج عن مستندات بقيمة 44 مليون دولار من بذرة فول الصويا

وأضاف الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في بيان له على الصفحة الرسمية بموقع «فيس بوك»، أنه تقرر تكرار هذه الإفراجات أسبوعيًا لتحافظ على استقرار السوق والعملية الإنتاجية والقضاء على السوق السوداء بصورة نهائية، وتم اليوم بالفعل الإفراج عن مستندات بقيمة 44 مليون دولار من بذرة فول الصويا ما يعادل أكثر من 60 ألف طن.

الإفراجات مستمرة بصورة أسبوعية لمستندات الذرة والصويا

وتابع أنه من المقرر أن تستمر الافراجات بصورة أسبوعية لمستندات الذرة والصويا، وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمامه الكبير بصناعة الدواجن والحفاظ عليها، والتي حققت الاكتفاء الذاتي وتوفر استهلاك البيض والدجاج.