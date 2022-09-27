«منتجي الدواجن»: حققنا اكتفاء ذاتيا بنسبة 100% ونصدر الكتاكيت للخارج

قال المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن صناعة الدواجن المصرية حققت اكتفاء ذاتيا بنسبة 100%، ويجرى تصدير الكتاكيت للخارج، إذ تتطلب جهدا مضاعفا من الحكومة والاتحاد والقطاع الخاص في ظل انتشار الأوبئة عالمية، ومع تقدم مصر في تصنيف القدرة على العمل في ظل الأوبئة.

تصدير المنتجات للدول العربية

وأوضح « العناني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC» أن هناك تحديات تواجه قطاع صناعة الدواجن، منها وجود بعض الدول الأوروبية ترفض الاستيراد، ولكن حاليا يجرى العمل على تصدير المنتجات للدول العربية مثل الأردن والسعودية والكويت وفلسطين والإمارات وعمان، مشيرا إلى أن الاتحاد يبحث الحصول على تصريح من الاتحاد الأوروبي للسماح بتصدير المنتجات المصرية من الدواجن للدول الأوروبية.

تنسيق بين الاتحاد ووزارة الزراعة

وأشار إلى أن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة لإنجاز ملف التصدير للخارج ودعمه بكل قوة، مع عمل الحجر البيطري المصري على مخاطبة الحجر البيطري في الدول الأوروبية لتنسيق عملية استيراد وتصدير للدواجن المصرية، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يعمل على حماية صناعة الألبان والدواجن لديه، لأنها من أكثر المشروعات التي تمنع الهجرة من الريف للمدينة وتوفر دخلا كبيرا للشعب الأوروبي.

أسعار الأعلاف عالميا

وأكد رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أن التحدي السياسي والاقتصادي الذي تشهده أوروبا يؤثر على أسعار الأعلاف عالميا، وكذلك تأثر سعر الدولار، بما يؤدي لحالة من نشاط السوق السوداء في ظل البحث عن أولويات الدول لاستخدام حصيلتها الدولارية، مطالبا بتوفير العملة بالشكل الكافي لمنتجات الذرة وفول الصويا.