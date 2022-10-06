اتحاد منتجي الدواجن: مصانع الأعلاف تغلق أبوابها.. ونواجه تحديا لم نشهده من قبل

أكد الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن الصناعة تواجه تحدياً كبيراً جداً لم تشهده من قبل، حيث يوجد نقص كبير فى الأعلاف وتراكم المواد الخام من الذرة والصويا بالموانئ، موضحاً أن انعدام الإفراجات الجمركية للحبوب أدى إلى إغلاق مصانع الأعلاف أبوابها، ما نتج عنه انخفاض فى الإنتاج، وخروج المربين من السوق وقيامهم ببيع قطعانهم من الأمهات والجدود.

وتابع «الزينى»، فى تصريحات، أن الإنتاج فى تراجع مستمر، ما ينذر بمؤشر خطر على الصناعة، مؤكداً عدم وجود أية دولة تستطيع إمداد مصر بكميات ضخمة من البيض، حيث وصل الإنتاج اليومى إلى 40 مليون بيضة، بينما وصل إنتاج الدواجن إلى 4 ملايين طائر يومياً، مطالباً بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الخامات لعودة تشغيل مصانع الأعلاف.

من جانب آخر، قال ماجد عتمان، أحد مربى الدواجن، إن صغار المربين يمثلون 70% من الصناعة، ورغم ذلك لا يوجد مَن يمثلهم أو يساعدهم على تطوير مزارعهم للحد من الخسائر، موضحاً أن خروج صغار المربين من الصناعة يعنى القضاء عليها نهائياً، ما ينتج عنه انخفاض فى العرض بالأسواق وينتج عنه أيضاً ارتفاع فى الأسعار.

وأوضح «عتمان» أن الخامات من الذرة والصويا الموجودة بالسوق تحت أيدى مافيا تتلاعب بالصناعة وتتحكم بها، مؤكداً أن اتحاد منتجى الدواجن لا توجد لديه أية حلول، بينما يصرخ مثلهم، إضافة للعشوائية التى تعانى منها الصناعة، ومن أهمها عدم وجود جهة مسئولة عن التسعير، حيث يتحكم بها عدد من السماسرة بجانب أعضاء بالغرفة التجارية.

مربون: ارتفاع أسعار الخامات

من جانبه، أكد محمد زناتى، أحد منتجى البيض، ارتفاع أسعار البيض الفترة المقبلة نتيجة للنقص الشديد فى الخامات، الذى نتج عنه توقف شركات «كتاكيت البياض»، وغلق عدد من مزارع البيض، مؤكداً ارتفاع تكلفة الإنتاج للضعف، خاصة العلف الذى يمثل 90% من التكلفة، لافتاً إلى ارتفاع أسعاره لـ12650 جنيهاً مقابل 6450 جنيهاً للطن فى الفترة نفسها من 2020، موضحاً أن طبق البيض يخرج من المزرعة بسعر 65 جنيهاً، مشيراً إلى أنه ليس مطالباً بتوفير بيض بتكلفة مرتفعة ويصل للمستهلك بسعر رخيص، وأن ذلك ليس منصفاً بالطبع فى ظل ما يتعرض له المنتجون منذ شهور من خسائر مستمرة.