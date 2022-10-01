«منتجي الدواجن»: إفراجات جمركية جديدة عن الأعلاف بدءا من الغد

قال محمود العناني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن الدولة المصرية لديها أولويات في استخدام المتوفر من الحصيلة الدولارية، والاتحاد يؤيد اتجاه الدولة لترشيد الاقتراض من الخارج، لافتا إلى أن بيان الاتحاد الهدف منه تنبيه البنك المركزي بأن صناعة الدواجن مختلفة عن أي صناعة أخرى، فقطاع الدواجن لا يمكنه الصبر أو الصمود وإلا فقد قوته.

الإفراج عن خامات الذرة والصويا

وأوضح «العناني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض والمذاع على فضائية «القاهرة والناس» أن الاتحاد شرح أهمية توافر الأعلاف في بيانه، خاصة أن صناعة الدواجن عبارة عن سلسلة طولها 15 شهرا لا يمكن تقسيمها، لافتا إلى أن رئيس الوزراء ووزير الزراعة ومحافظ البنك المركزي استجابوا ووعدوا بأنه بدءا من الغد سيتم الإفراج عن خامات الذرة والصويا الموجودة بالموانئ المصرية.

مستلزمات صناعة الدواجن

وأشار محمود العناني إلى أن الإفراجات الجمركية عن مستلزمات صناعة الدواجن كانت هامشية وضعيفة، وأدى ذلك لنشاط الأسواق السوداء، وأصبح سعر طن الذرة 11 ألف جنيه بعدما كان 8 آلاف، وكذلك الصويا الذي طرح للبيع بسعر 18 ألف بعدما كان 12 ألف مع صعوبة في توفيره، لافتا إلى أن صناعة الدواجن بدأت التعافي من كبوتها الأخيرة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن المستوردين يفرغون سفن البضائع في الموانئ ومن خلال الفواتير يتم إخطار البنوك لتحويل القيمة السعرية من المصري إلى الدولار على حساب الشركة المصدرة، وبعدها يحصل المستورد على الإفراج الجمركي ويتسلم البضائع.