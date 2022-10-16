شقيقان يعيدان 20 ألف جنيه إلى صاحبها: «حد الله بينا وبين الحرام»

عثر الشابان سعيد صلاح الدرس وشقيقه محمد، على مبلغ مالي على طريق مدخل قرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وعلى الفور أبلغوا أصدقاءهم بالبحث عن صاحب المال لأنهما يقيمان في مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ليضربا المثل في الأمانة والخلق والحرص على رد المال إلى صاحبه.

البحث عن صاحب المال

يقول مصطفى حمودة، إن صديقه وكَّله في البحث عن صاحب المبلغ المقدر بـ20 ألف جنيه لعدم إقامته في محافظة المنوفية، وعلى الفور تم نشر إعلان على «فيس بوك» بالعثور على مبلغ مالي وأن من يتعرف عليه يأتي لاستلامه، وتم مشاركة المنشور على جميع جروبات المنوفية للتوصل إلى صاحب المبلغ.

تفاصيل العثور على المبلغ

وأكد «محمد»، أحد الشقيقين تاجر فواكه يبلغ من العمر 26 عاما، خلال حديثه مع «الوطن»، أنه أثناء السير على طريق زنارة العام عثر على المبلغ في شنطة سوداء بالشارع بعد الانتهاء من تجارته بالقرية، ثم اتصل بصديقه وأخبره بالعثور على مبلغ مالي وأنه يريد منه البحث على صاحب المبلغ قائلا: «أنا قولت لازم أرجع الفلوس لصاحبها عشان عمري أنا وأخويا ما دخلنا على أولادنا فلوس حرام».

تسليم المبلغ إلى مالكه

وتابع «حمودة» الموكل في البحث عن مالك المبلغ، أنه بعد نشر الإعلان على صفحات «فيس بوك» ووضع رقم تليفونه، اتصل به أحد الأشخاص يخبره بأن المبلغ ملكه وقال له على مواصفاته، وعلى الفور تم تبليغ الشاب الذي عثر على المبلغ والذي جاء بدوره وسلم الفلوس إلى صاحبها، ليشكره صاحب المال الذي أكد على حاجته الكبيرة لهذا المبلغ.