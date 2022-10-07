شاب يعثر على 150 ألف جنيه في المنوفية ويعيدها لصاحبها: «رفض مكافأة كبيرة»

كعادته يخرج الشاب عمرو عزوز من منزله بمدينة سرس الليان والباجور التابعة للمنوفية، كل صباح للبحث عن مصدر دخله والذهاب إلى عمله وقبل استقلال سيارة القاهرة، عثر على شنطة سوداء لا تتبع أى فرد، ليجد بداخلها مبلغ مالي كبير يقدر بـ 150 ألف جنيه.

لم يستمع الشاب إلى إغراء الشيطان، وقرر البحث عن صاحب الشنطة من خلال نشر صور لها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى مالكها.

العثور على المبلغ داخل شنطة سوداء

وأكد عمرو عزوز، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بعد نشر صور الشنطة والمقتنيات بأقل من 24 ساعة تلقى اتصالا من أحد الأطباء يعمل نائب مدير مستشفى يعلن عن مواصفات الشنطة بشكل دقيق للغاية وجميع التفاصيل عنها ثم سلمها له.

وتابع أن الطبيب لم يكن يتخيل أن تعود إليه الشنطة مرة أخرى بعدما فقدها.

عرض مكافأة قدرها 16 ألف جنيه

وتابع:«عرض عليا الطيب مكافأة قدرها 16 ألف جنيه لكني رفضت، لأني لن أقبل أن أدخل على أسرتي أى مبالغ مالية لم أتعب في كسبها»، وأعرب عن سعادته بتسليم الشنطة إلى صاحبها.