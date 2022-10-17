أسعار الخضروات اليوم الإثنين 17-10-2022 في الأسواق المصرية

ذكر الموقع الرسمي لسوق العبور أسعار الخضروات والأسماك والفاكهة اليوم، حيث استقرت أسعار معظم الأصناف، التي حافظت على نفس قيمتها المادية منذ مطلع الشهر الحالي.

وفي إطار الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدم للقاري على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية وسوق العبور، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل الجزر دون عروش بين 2.5 إلى 5 جنيهات، وسعر الفاصوليا بين 7 إلى 9 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 3.5 إلى 5.5 جنيه، الباذنجان الرومي بين 3 إلى 4.5 جنيه، الباذنجان الأبيض بين 3.5 و5.5 جنيه، وفق ما كشفه الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور.

سعر القلقاس اليوم

واستقر سعر الخيار الصوب اليوم بين 3.5 و5.5 جنيه، الخيار البلدي بين 2 إلى 3 جنيهات، الثوم بين 7 و11 جنيها، سعر اللفت بين 1.5 إلى 2.5 جنيه، البنجر بين 2 إلى 4 جنيهات، القلقاس بين 4 إلى 6 جنيهات، الزيتون التفاحي بين 15 إلى 25 جنيها.

سعر القرنبيط والبركلي

ووصل سعر القرنبيط حبة وزن 2 كيلو بين 3 إلى 4 جنيهات، البروكلي بين 5 إلى 8 جنيهات، الطماطم بين 3 إلى 4.5 جنيه، البطاطس بين 3.5 إلى 5.75 جنيه، البصل بين 2 إلى 4.1 جنيه، الكوسة بين 4 و7 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي بين 4 إلى 6 جنيهات اليوم.

وشهد سعر الفلفل الرومي الصوب بين 5 إلى 10 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 3 إلى 5 جنيهات، الفلفل الحامي الصوب بين 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل الألوان بين 8 إلى 20 جنيها، الملوخية بين 2 إلى 3 جنيهات، البامية بين 16 إلى 20 جنيها، السبانخ بين 4 إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

أما عن أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، فوفق الجولة الصباحية لبوابة «الوطن» جاءت أسعار الخضروات في سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي لتستقر البطاطا الحلوة عند 6 جنيهات، ثوم أحمر بلدي 20 جنيهًا، قرع عسل 11 جنيها، فلفل أحمر حار 26 جنيها، فلفل ألوان 22 جنيها.

ووصل سعر باذنجان كبير إلى 9 جنيهات، والفلفل الرومي الأخضر 18 جنيهًا، والكوسة 17 جنيها، والبنجر الأحمر 13 جنيها، وبصل التخليل 5 جنيهات، والطماطم البلدي بـ6 جنيهات، وبطاطس التحمير شبكة 5 كيلو بسعر 40 جنيها، والثوم الصيني بسعر 70 جنيها.

وجاء سعر بطاطس الطهي بـ10 جنيهات، والبصل الأحمر بـ20 جنيها، والبصل الأصفر 8 جنيهات، والخيار 10 جنيهات، والجزر 9 جنيهات.