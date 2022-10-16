أسعار الخضروات اليوم الأحد 16-10-2022 في الأسواق المصرية

تتصدر أسعار الخضروات محركات البحث يوميًا، والتي شهدت استقرار معظم الأصناف التي حافظت على نفس قيمتها المادية منذ مطلع الشهر الجاري.

وفيما يلي، نرصد في التقرير التالي، أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية وسوق العبور والتي جاءت كالآتي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور أسعار الخضروات الجملة والتي جاءت كما يلي:

- الجزر دون عروش بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

- الفاصوليا بين 7 إلى 9 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

- الباذنجان الرومي بين 3 إلى 4.5 جنيه.

- الباذنجان الأبيض بين 3.5 و5.5 جنيه.

- الخيار الصوب بين 3.5 و5.5 جنيه.

- الخيار البلدي بين 2 إلى 3 جنيهات.

- الثوم بين 7 و11 جنيها.

- اللفت بين 1.5 إلى 2.5 جنيه.

- البنجر بين 2 إلى 4 جنيهات.

- القلقاس بين 4 إلى 6 جنيهات.

- الزيتون التفاحي بين 15 إلى 25 جنيها.

- القرنبيط حبة وزن 2 كيلو بين 3 إلى 4 جنيهات.

- البروكلي بين 5 إلى 8 جنيهات.

- الطماطم بين 3 إلى 4.5 جنيه.

- البطاطس بين 3.5 إلى 5.75 جنيه.

- البصل بين 2 إلى 4.1 جنيه.

- الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي بين 4 إلى 6 جنيهات.

- الفلفل الرومي الصوب بين 5 إلى 10 جنيهات.

- الفلفل الحامي البلدي بين 3 إلى 5 جنيهات.

- الفلفل الحامي الصوب بين 4 إلى 7 جنيهات.

- الفلفل الألوان بين 8 إلى 20 جنيها.

- الملوخية بين 2 إلى 3 جنيهات.

- البامية بين 16 إلى 20 جنيها.

- السبانخ بين 4 إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

ووفق الجولة الصباحية لبوابة «الوطن» جاءت أسعار الخضروات في سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي كما يلي:

- البطاطا الحلوة 6 جنيهات.

- ثوم أحمر بلدي 20 جنيهًا.

- قرع عسل 11 جنيها.

- فلفل أحمر حار 26 جنيها.

- فلفل ألوان 22 جنيها.

- باذنجان كبير 9 جنيهات.

- الفلفل الرومي الأخضر 18 جنيهًا.

- الكوسة 17 جنيها.

- بنجر أحمر 13 جنيها.

- بصل تخليل 5 جنيهات.

- الطماطم البلدي بـ6 جنيهات.

- بطاطس تحمير شبكة 5 كيلو بسعر 40 جنيها.

- ثوم صيني بسعر 70 جنيها.

- بطاطس للطبخ 10 جنيهات.

- بصل أحمر 20 جنيها.

- بصل أصفر 8 جنيهات.

- خيار 10 جنيهات.

- الجزر 9 جنيهات.