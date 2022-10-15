أسعار الخضروات اليوم السبت 15-10-2022 في الأسواق المصرية

اختلفت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية ما بين الجزر والطماطم والبصل والخيار، وتجري «الوطن» جولة صباحية في الأسواق لمعرفة أسعار مختلف الأنواع في وذلك في إطار اهتمام المواطنين بمتابعتها بشكل يومي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

كما أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور أسعار الخضروات في الأسواق اليوم السبت الموافق 15 أكتوبر الحالي كما يلي:

سجل سعر الخيار البلدي بين 2 و3 جنيهات.

سجل سعر كيلو البطاطا بين جنيهين و4 جنيهات.

سجل سعر الملوخية بين جنيهين و3 جنيهات.

سجل سعر كيلو البامية بين 15 جنيهًا و20 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 7 و9 جنيهات.

سجل سعر كيلو البصل بين 2 و4.1 جنيه.

سجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الفلفل الألوان بين 8 و22 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيها.

اختلف سعر كيلو الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البنجر بين جنيهين و4 جنيهات.

اختلف سعر رابطة الخس الـ3 كيلو بين 10 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

ووفق الجولة الصباحية للوطن جاءت أسعار الخضروات في الأسواق كما يلي:

اختلف سعر ربطة الجرير بين جنيه وجنيهين

تراوح سعر كيلو البامية بين 20 جنيهًا و25 جنيهًا.

اختلف سعر كيلو الفاصوليا بين 10 و12 جنيها.

سجل سعر كيلو الطماطم بين 4 و5 جنيهات للكيلو.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 4 و6 جنيهات.

سجل سعر كيلو البصل بين 3 و4 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار بين 8 و 10 جنيهات.