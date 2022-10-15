انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق شمال سيناء.. 5 جنيهات لكيلو الطماطم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بشمال سيناء، وتحديدا سوق الرفاعي بالعريش، إقبالا كبيرا من المواطنين عقب انخفاض أسعار أغلب المنتجات مقارنة بالأسبوع الماضي.

أسعار الخضروات في شمال سيناء

ونشرت مديرية التموين بشمال سيناء أسعار بعض الأصناف من الخضروات والفواكهه بالمحافظة، حيث سجل سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات، والباذنجان 7 جنيهات، والخيار البلدي 10 جنيهات، والبطاطس 7 جنيهات، والفلفل البلدي 20 جنيها، والليمون 15 جنيها.

أسعار الفاكهة في شمال سيناء

وفيما يخص الفاكهة، سجل سعر كيلو الرطب البلح 10 جنيهات، والجوافة البلدي والإسكندراني 10 جنيهات، والعنب 15 جنيها، والتفاح 20 جنيها للكيلو، والبرتقال أبو سرة 15 جنيها للكيلو، فيما لم يظهر الموز بالأسواق لعدم تمام نضوجه حتى الآن.

وقال سليمان أبو يوسف، أحد تجار الخضروات والفواكهة بالعريش، لـ«الوطن»، إن أختفاء الموز سببه عدم اكتمال عملية النضج، فهو الآن في مرحلة التخمير استعدادا لطرحه في الأسواق، وبالتالي يكون موجود بكميات قليلة.

فيما أوضح محمد أبو خديجة، أحد التجار بالشيخ زويد، أن هناك ثبات في أسعار الخضروات بعد وصول أصناف أخرى من محافظات الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد وسوق العبور، وهذا بدوره جعل المنتجات المحلية تنخفض قليلا عن الأسبوع الماضي.

حملات مكثفة للرقابة على الأسواق

بدورها أكدت أماني رسلان، مدير تموين شمال سيناء، لـ«الوطن»، أن هناك حملات تقوم بها مديرية التموين بشمال سيناء لمراقبة الأسواق ووضع التسعيرة المحددة بما يتناسب مع المنطقة، بعد إضافة تكاليف السفر والنقل وهامش الربح للتجار.