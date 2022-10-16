رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

صندوق النقد الدولي: اقتصاد تونس سيصبح أكثر حيوية بعد القرض الأخير

كتب:

عمرو حسني
07:25 م | الأحد 16 أكتوبر 2022
مدير صندوق النقد

مدير صندوق النقد

 قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن القرض الأخير الذي وفره الصندوق لتونس يولي اهتماما لشبكات الحماية الاجتماعية.

وأضافت كريستالينا جورجيفا، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية، أنه من الضروري أن تركز تونس على إجراء إصلاحات هيكلية لأن الاقتصاد سيصبح أكثر حيوية وتوفيرا لفرص العمل.

تقييم سوق النفط

في سياق موازٍ، تابعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: «نقيم التغيرات في سوق النفط وندرك أن الاقتصاد العالمي يتباطأ ما يعني تراجع الطلب على المواد الخام».

 الاستدانة من صندوق النقد الدولي

وتعمل الدول التي تمر بأزمات مالية على الاستدانة من صندوق النقد الدولي، الذي يفرض عدة شروط لضمان استرداد الأموال، ومنها تقليل النفقات على المشروعات الحكومية وتحرير سعر العملة، وتنفيذ ضمان اجتماعي وشبكات حماية للفئات الأكثر احتياجا.

 

اقرأ المزيد:

وزيرة التعاون الدولي تختتم أنشطة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

محافظ البنك المركزي: على صندوق النقد والبنك الدولي مواصلة العمل مع الشركاء لمواجهة تحديات الديون

وزيرة التخطيط تشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

صندوق النقد الدولي: ارتفاع معدل التضخم إلى 8.8% عام 2022
بقلم عمرو حسني