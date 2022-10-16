صندوق النقد الدولي: اقتصاد تونس سيصبح أكثر حيوية بعد القرض الأخير

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن القرض الأخير الذي وفره الصندوق لتونس يولي اهتماما لشبكات الحماية الاجتماعية.

وأضافت كريستالينا جورجيفا، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية، أنه من الضروري أن تركز تونس على إجراء إصلاحات هيكلية لأن الاقتصاد سيصبح أكثر حيوية وتوفيرا لفرص العمل.

تقييم سوق النفط

في سياق موازٍ، تابعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: «نقيم التغيرات في سوق النفط وندرك أن الاقتصاد العالمي يتباطأ ما يعني تراجع الطلب على المواد الخام».

الاستدانة من صندوق النقد الدولي

وتعمل الدول التي تمر بأزمات مالية على الاستدانة من صندوق النقد الدولي، الذي يفرض عدة شروط لضمان استرداد الأموال، ومنها تقليل النفقات على المشروعات الحكومية وتحرير سعر العملة، وتنفيذ ضمان اجتماعي وشبكات حماية للفئات الأكثر احتياجا.