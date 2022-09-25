تونس تعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.. والجزائر تبشر مواطنيها

شهدت تونس والجزائر، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث اقتصادية، كان من أبرزها، إعلان السلطات المالية التونسية، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البلاد، فيما أشار الرئيس الجزائري، إلى رفع الأجور المتوسطة والضعيفة ومراجعة منح التقاعد.

قال «البنك المركزي التونسي»، إن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ارتفع في الإحصاء عن الفترة السابقة، مقارنة بإحصاء مماثل من 2021، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

إجمالي إعادة تمويل البنوك التونسية تجاوز 11.9 مليار دينار

وتجاوز احتياطي «المركزي التونسي» من العملات الأجنبية إلى ما يوازي 23.8 مليار دينار تونسي «نحو 6.9 مليار دولار»، مقارنة بما تم تسجيله في العام الماضي، 19.7 مليار دينار تونسي«نحو 6 مليارات دولار»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام تونسية.

وقالت قناة «نسمة» التونسية، إن إجمالي إعادة تمويل البنوك تجاوز 11.9 مليار دينار «نحو 3.6 مليار دولار».

الرئيس الجزائري: البلاد تمكنت من استرجاع ما لا يقل عن 44 عقارا

وفي الجزائر، شهدت البلاد استنفارا لاسترجاع الأموال المنهوبة، وقالت صحيفة «الشروق» الجزائرية، إن الدبلوماسية الجزائرية تلقت تعليمات صارمة من الحكومة تنفيذا لأوامر رئيس البلاد، عبد المجيد تبون بضرورة تتبع مسار «الإنابات القضائية» المتعلقة سواء باسترداد الأموال المنهوبة، أو الذمة المالية لمسؤولين ووزراء ورجال أعمال متابعين في ملفات فساد لا تزال قيد التحقيق.

وأكد تبون في وقت سابق، أن بلاده تمكنت من استرجاع ما لا يقل عن 44 عقارا من بينها قصور وشقق في فرنسا ضمن عملية استرجاع الأموال المنهوبة، وحث الرئيس الجزائري، دول «الاتحاد الأوروبي» على مساعدة بلاده على استرجاع أموالها.

وقالت مصادر لـ«الشروق» الجزائرية، أن رئاسة الوزراء، بالتنسيق مع القضاء في الجزائر، طلبت من السفراء عبر العديد من الدول منها 11 دولة صنفت كجنات ضريبية لتهريب الأموال بضرورة متابعة مصير «الإنابات القضائية» بهدف استعادة الأموال المنهوبة في عدة دول، من بينها:«سويسرا-فرنسا- إسبانيا- إيطاليا-الصين-بريطانيا-الولايات المتحدة».

الرئيس الجزائري: الاقتصاد بدأ يسترجع صحته

من جانبه، أعلن الرئيس الجزائري، أمس السبت عن رفع الأجور المتوسطة والضعيفة ومراجعة منح التقاعد ورفع منحة البطالة، اعتبارا من شهر يناير المقبل، وقال تبون في كلمة، إن الاقتصاد الجزائري، بدأ يسترجع صحته.

وأضاف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده ستواصل رفع الظلم عن المواطن وسيتم رفع الرواتب المتوسطة والضعيفة وكذا رفع منحة البطالة في 2023، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد تبون، أن الدولة الجزائرية ماضية نحو تحقيق القوة الاقتصادية، موضحا أن الهدف هي تنمية دخل بلاده القومي بشكل يمكن الجزائر من دخول مجموعة «بريكس»، التني تضم في عضويتها: «البرازيل - روسيا - الهند - الصين - جنوب أفريقيا».