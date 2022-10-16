رمضان عبد المعز: أجمل عقد بيع أن يشتري الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن من أجمل وأعظم النعم التي يمن الله بها على الشخص، هو أن يكون مؤمنًا، مستشهدًا بقول الله تعالى في كتابه العزيز «والله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين»، مضيفًا: «المؤمنين والمؤمنات مكرمون دنيا وآخرة، وينصرهم الله لأنهم أولياء الله، لا خوف عليهم، ولا هم يحزنون، دول ناس ربنا هيبشرهم»، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي».

المؤمن يستمد العزة من الله عز وجل

وأضاف «عبد المعز»، أن المؤمن يستمد العزة من الله عز وجل، وهذا قانون لا يتبدل، مستشهدًا بقول الله تعالى «فلا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم»، مضيفًا: «المؤمنون ربنا بيعزهم، لأنك مؤمن بالله، والعزة كلها بيده، المؤمن يستمد العزة من الله»، كما أن الله سبحانه وتعالى حدثنا في كتابه الكريم، عن أقوى وأجمل عقد بيع، في قوله تعالى «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ»، مضيفًا: «في عقد البيع ده المشترى هو الله، البائع هو المؤمن».

أجمل وأعظم النعم التي يمن الله بها على الشخص

وتابع الداعية الإسلامي، أنه في هذا العقد يكون الشيء المبيع هو «أنفسهم وأموالهم، والثمن الجنة، وآخر أركان العقد الصيغة، القبول أو الرفض، إحنا طبعا بنقول يا ربنا بيعنا أنفسنا، فربنا يقول لهم الجنة، ففي آخر الآية يبين أنه لا يوجد أوفى من الله»، مستشهدا بقول الله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ».