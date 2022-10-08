رمضان عبد المعز يشكر الشركة المتحدة على إطلاق مبادرة أخلاقنا الجميلة

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن أجمل وأعظم احتفال برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أن نسير على خلقه ونقتدي به.

حب أم المؤمنين خديجة للنبي

وأضاف «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»: «السيدة خديجة أم المؤمنين كانت تحب النبي كثيرًا، وكانت تنتظره عندما كان يسافر، وكان النبي أزهر اللون، أي اللون الأبيض المشرب بحمرة، فعندما كان يأتي النبي إليها كانت السيدة خديجة تقول: جاء الحبيب الذي أرجوه من سفره والشمس قد أثرت في خده أثرا، عجبت للشمس من تقبيل وجنته، والشمس ما ينبغي أن تدرك القمر».

وتابع الداعية الإسلامي: «الله قال للنبي في القرآن، يأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا».

أخلاقنا الجميلة

وأكد أن النبي كان أرحم وأكرم وأبر وأوصل الناس، مشددًا على أن المؤمن ينبغي عليه أن يكون كذلك: «لذلك فإن الأمور المحمود التي تُشكر عليها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مبادرة أخلاقنا الجميلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام، قال إن أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا».

وقيل في أخلاق النبي: «شهد الأنام بفضله حتى العدا.. والفضل ما شهدت به الأعداء»، أي أن الأعداء شهدوا بحسن خلق النبي، ناصحا متابعيه بأمرين في أي مكان يذهبون إليه، وهما ذكر الله والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن الصلاة على رسول الله مفتاح الخير كله.