كيف تستمر في أعمال الخير دون انقطاع؟.. رمضان عبد المعز يجيب (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن أحب الأعمال إلى الله أدومها ولو قلت؛ فالإنسان يجب أن يتسم بالإيمان والأخلاق بشكل مستمر.

وأضاف «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»: «هناك 3 جمل أوصيكم بها، وهي الدين معاملة، فأنت متدين إذا كانت معاملتك جيدة، والجملة الثانية هي الشغل فكرة، فهناك ناس يخرجون بأفكار رائعة يكسبون الرزق منها، والفكرة الثالثة هي النجاح متابعة، فالنجاح يحتاج إلى الاستمرارية، مثل أبو بكر الصديق كان يصبح صائما ويساعد مريضا ويتبع جنازة ويتصدق على مسكين».

الاستمرار أهم أركان الطاعات

وتابع الداعية الإسلامي: «مشكلتنا تكمن في الاستمرارية، فممكن نتسم بالنشاط اليوم وننسى غدا، ولكن يجب أن نستمر في الأعمال الحسنة دوما».

وعن كيفية الاستمرار في العبادة وأعمال الخير دون انقطاع، قال: «يجب أن نعلم أن أي شيء نحن عليه من فضل الله، مثل قراءة القرآن والخشوع في الصلوات، مصداقا لقوله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنُ إليهم شيئا قليلا».

وجوب حمد الله على الصالحات

وواصل: «يجب أن نحمد الله على نعمة النجاح وأداء الصلوات الخمس، وبالتالي إياك أن تظن أن استقامتك على أمر الله أحد إنجازاتك الشخصية؛ لأن هذا الأمر مدخل من مداخل الشيطان، فالغرور إذا دخل قلب الإنسان يضيع، وبالتالي الإنسان يجب أن يظهر عجزه وضعفه وفقره إلى الله، فيجب أن يكون مقتنعا بأنه لولا الله ما اهتدى ولا صلى ولا تصدق».