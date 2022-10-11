بقراءة القرآن.. رمضان عبد المعز: لو عندك مشكلة أو مهموم «كلم ربنا»

نصح الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، المؤمنين بتلاوة القرآن الكريم باستمرار، كون هذا الأمر يُعد أهم وسائل تثبيت الإيمان في القلب، ويشعر الإنسان أنه يتحدث مع الله عز وجل، «لو عندك مشكلة أو مهموم، كلم ربنا، كلم ربنا بقراءة القرآن الكريم، وهتلاقي المشاكل كلها بتتحل»، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، والذي يُعرض على شاشة «دي إم سي».

التثبيت من عند الله

وحذر «عبد المعز»، من اغترار البعض بالإيمان والطاعة، فلا يظن أحد أن استقامته على أمر الله عز وجل هي أحد إنجازاته الشخصية، هذا غير صحيح، فهو من رضا الله سبحانه وتعالى على العبد، مستشهدًا بقول الله تعالى في كتابه العزيز محدثا الرسول: «وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ»، فالتثبيت من عند الله، حتى يثبت الله الإنسان على الإيمان والهدى والتقى والخير والاستقامة والتقدم عليه أن يدعو الله دائمًا.

على الجميع التمسك بكتاب الله

وأوضح العالم بالأزهر الشريف، أنه يجب على الجميع التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، وجعله ورد يومي، «عمر ما هيحصل لك حاجة، بل هتلاقى الخير كله والمنح الربانية والعطايا فى كتاب الله»، كما أن دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام ورد في القرآن الكريم «وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ»، مناشدًا الجميع: «اوعى تغتر بنفسك وتجد في نفسك القوة الإيمانية، وأن المصحف في إيدك، وأنك رايح عمرة وراجع من عمرة، سيدنا إبراهيم بيدعو ربنا يجنبه عبادة الأصنام».