فرنسا تزود أوكرانيا بأسلحة وتدريبات عسكرية خاصة

قال موقع «ميليتري نيوز» المتخصص في متابعة الشؤون العسكرية العالمية، إن فرنسا تنوي زيادة دعمها العسكري المقدم إلي أوكرانيا، ليس فقط من خلال تزويدها بالسلاح، لكن أيضا من خلال تقديم التدريب والمساعدات المالية اللازمة.

وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في مقابلة، إن ما يصل إلى ألفي جندي أوكراني، سيجر إلحاقهم بوحدات عسكرية في فرنسا، لتدريبهم على الإمدادات اللوجستية والمعدات العسكرية الجديدة، التي تنوي فرنسا تزويد أوكرانيا بها.

وقال الوزير، إن فرنسا خصصت دعم بقيمة 100 مليون يورو (97 مليون دولار) من ميزانيتها العسكرية، ما يتيح لأوكرانيا استخدامها لشراء ما تريد من أسلحة ومعدات، بشرط أن يكون المورد فرنسيًا.

وبحسب الموقع، سبق أن دربت فرنسا، أطقم المدفعية الأوكرانية على استخدام مدافع الهاوتزر، ذاتية الحركة من طراز «القيصر».

وكانت فرنسا، زودت أوكرانيا بـ18 مدفعا من طراز «القيصر»، كما أنها تبحث حاليا، إرسال 6 مدافع جديدة، وبحسب وزير الدفاع الفرنسي، تسعى أوكرانيا أيضا للحصول على قاذفات مدفعية صاروخية فرنسية الصنع.

ويعتبر مدفع "القيصر" هو مدفع ذاتي الحركة محمل علي شاحنات عسكرية مدولبة، ويستخدم عيار52/155 ملم، وتم تطوير المدفع من قبل شركة «ناكستر» الفرنسية، وبدأ إنتاجه في عام 2006، ويتميز المدفع بمدي إطلاق يصل من 4 إلي 40 كم، كما يستطيع إطلاق من ست إلي ثماني قذائف مدفعية بالدقيقة الواحدة، وذلك بحسب موقع الشركة المصنعة.

كما أعلنت فرنسا منذ عدة أيام عن عزمها إرسال منظومات دفاع جوي متوسطة وقصيرة المدي من طراز «كروتال»، ويأتي هذا بعد الضربات الجوية والصاروخية الروسية الأخيرة التي استهدفت عدة مدن أوكرانية.

وتمتع منظومة صواريخ «كروتال» الفرنسية الدفاعية، بقدرة عالية علي الحركة، كما تستطيع التصدي للأهداف الجوية من طائرات بدون طيار ومروحيات وطائرات حربية وذخائر حتي مدي يصل إلى 15 كم، بحسب شركة تاليس المصنعة للمنظومة.

الجدير بالذكر، أن فرنسا قامت بتزويد القوات الأوكرانية بأنظمة دفاع جوي من طراز «ميسترال»، وصواريخ مضادة للدروع من نوع «ميلان»، بالإضافة إلى مركبات مدرعة وتجهيزات عسكرية فردية في بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، وبحسب صحيفة اللوموند الفرنسية، فإن صواريخ «الميلان» تعتبر سلاحًا قويًا ودقيقًا للغاية، ومناسب للاستخدام ضد الدبابات والمدرعات ويمكن إطلاقه في النهار أو الليل بفضل نظام الأشعة تحت الحمراء المزود به.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد الأسبوع الماضي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني عن عزم بلاده زيادة الدعم العسكري المقدم لكييف، وبما في ذلك تزويدهم بالمعدات العسكرية والأسلحة المتطورة.