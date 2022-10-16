بيلاروسيا: عدد القوات الروسية في القوة المشتركة لن يتجاوز 9 آلاف جندي

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، أن عدد القوات الروسية في القوة المشتركة على أراضينا لن يتجاوز 9 آلاف، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت بيلا روسيا، أمس، وصول جنود روس للدفاع عن حدود بيلاروسيا ضد أي تهديد أوكراني محتمل ضمن قوة عسكرية متفق عليها مع روسيا.

وصول جنود روس لبيلا روسيا أمس

وجاءت تلك الخطوة، بعد اتهام رئيس بيلا روسيا لـ«بولندا وليتوانيا وأوكرانيا»، بالتحضير لهجمات إرهابية وتنظيم تمرد في البلاد، وكان رئيس بيلا روسيا، أعلن سابقًا اتفاقه مع الرئيس الروسي فيلايمير بوتين، على نشر قوة مشتركة على الحدود مع أوكرانيا.