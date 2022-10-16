حالة تأهب لغارة جوية في أوكرانيا.. وماسك: جهودي لتهدئة الوضع دون جدوى

أعلنت السلطات الأوكرانية، مساء أمس السبت، حالة التأهب لغارة جوية في العاصمة «كييف»، وفي عموم المناطق الأوكرانية، فيما انطلقت صافرات إنذار، في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وأطلقت القوات الأوكرانية، مساء أمس السبت، 8 قذائف من عيار 155 ملم على 3 مناطق في جمهورية «دونيتسك» الشعبية، التي ضمته موسكو في وقت سابق، إلى أراضي الاتحاد الروسي.

زيلينسكي: الوضع لا يزال خطيرا للغاية في «دونيتسك» و«لوجانسك»

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع العسكري الميداني قرب مدينة «باخموت»، الأصعب حاليا في شرقي البلاد، مشيرا في خطاب يومي، إلى أن الوضع لا يزال خطيرا للغاية في «دونيتسك» و«لوجانسك»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

قالت وزارة الدفاع الفرنسية، على لسان وزيرها سيباستيان ليكورنو، إن «باريس» ستدرب نحو 2000 جندي أوكراني على أراضيها، مؤكدا في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، أن التدريب سيغطي 3 مستويات.

وأشار وزير الدفاع الفرنسي، إلى أن «باريس» ستسلم أنظمة دفاع جوي من طراز «كروتال» إلى «كييف»،موضحا أن الهدف هو إكمال التسليم في غضون الشهرين المقبلين.

وأضاف ليكورنو، أن بلاده تقوم بالأمر دون أن تكون طرفا في الأزمة، من خلال احترام قواعد القانون، وأوضح الوزير الفرنسي، أن «باريس»، ليست في حالة حرب.

ماسك: كافحت من أجل تخفيف حدة الأزمة الأوكرانية

من جانبه، اعترف مؤسس شركة «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بأنه كافح من أجل تخفيف حدة الأزمة الأوكرانية، رغم من أن جهوده حتى الآن لا تزال غير ناجحة.

وقال ماسك، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه بذل قصارى جهدي لتهدئة الوضع، ضيفا: «لكي أكون صادقا، دون جدوى»، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

وأمس السبت، أشار ماسك، إلى أن «سبيس إكس» ستواصل تمويل خدمة الإنترنت «ستارلينك» في أوكرانيا، زغم استمرار الخدمة في خسارة الأموال أموالاً، وقال مؤسس الشركة، إنه سيواصل تمويل الحكومة الأوكرانية مجاناً، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.