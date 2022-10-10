الصين تطالب روسيا وأوكرانيا بخفض التصعيد العسكري بعد قصف كييف

في أول تعليق صيني على التصعيد الروسي في كييف، دعت بكين إلى خفض التصعيد في أوكرانيا بعد الهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل.

هجوم صاروخي روسي على أوكرانيا

وقال كيريلو تيموشينكو، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، على صفحته الرسمية على موقع « تليجرام»، : «أوكرانيا تتعرض لهجوم صاروخي، هناك معلومات عن ضربات في العديد من مدن بلادنا».

قصف وتصاعد الدخان

وأظهرت مقاطع فيديو، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، دخانًا أسودًا يتصاعد فوق عدة مناطق بالعاصمة الأوكرانية، ويشار إلى أنّ المدينة لم تتعرض لهجوم روسي منذ 26 يونيو الماضي.