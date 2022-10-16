8 مصابين على الأقل إثر اشتعال النيران بأتوبيس وسيارة ملاكي في المنيا

أصيب 8 أشخاص على الأقل إثر اشتعال النيران بأتوبيس نقل جماعي، وسيارة ملاكي، بعد اصطدامهما ببعضهما، بطريق الشيخ فضل- رأس غارب بمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد.

اشتعال النيران بسيارة ملاكي وأتوبيس نقل جماعي يستقله نحو 60 فردا

وتلقت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باشتعال النيران بشكل كثيف بسيارة ملاكي وأتوبيس نقل جماعي يستقله نحو 60 فردا، حيث اصطدما ببعضهما، أثناء سيرهما بطريق الشيخ فضل- رأس غارب، في شمال شرقي محافظة المنيا، وتحديدا عند الكيلو 80 في اتجاه محافظة البحر الأحمر، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص على الأقل.

تم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتم عمل كردون أمني بمحيط الحادث، وانتقل رجال إدارة المرور لتسيير الحركة ومعرفة ظروف وملابسات الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى التكامل بالشيخ فضل بمركز بني مزار، وتواصل الأجهزة الأمنية متابعة تداعيات الحادث.