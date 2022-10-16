محافظ المنيا يحيل رئيس قرية طنبدي بمركز مغاغة للتحقيق

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إحالة رئيس قرية طنبدي بمركز مغاغة، ومسئول حماية الأراضي، وسكرتير القرية، للتحقيق وذلك للتقصير في مهام العمل المكلفين بها وعدم تحرير المحاضر اللازمة لقاعة أفراح مقامة بدون ترخيص، موجها رئيس المدينة بتحرير محضر للمخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المعدات داخل القاعة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها محافظ المنيا لمركز مغاغة لمتابعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، وذلك خلال المرحلة الثالثة من الموجة 20 لإزالة التعديات، والتي تستمر خلال الفترة من 8 - 27 أكتوبر الجاري، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، ضمن تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

تحرير محضر لعقار مخالف بمغاغة

كما وجه المحافظ، رئيس مركز مغاغة، بتحرير محضر لأحد العقارات المخالفة والتي تضم مجموعة محلات بالطابق الأرضي، مؤكداً على الإزالة الفورية للعقار، كما وجه بتحرير محضر مخالفة لقطعة أرض بها سور متعدي على الأرض الزراعية لتخزين الأعلاف، وكلف رئيس المدينة بإعداد حصر شامل للمباني المخالفة بقرية الشيخ زياد وتنفيذ حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات على الأرض الزراعية.

ضبط حالة بناء على أرض زراعية

وخلال الجولة، تم ضبط حالة بناء شدة خشبية على الأرض الزراعية، حيث تم التحفظ على معدات البناء وتحرير محضر مخالفة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفة، موجهاً التفتيش المالي والإداري بفحص رخصتي بناء بقريتي الشيخ زياد وأبا البلد للتأكد من صحة الترخيص.

وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة من كافة التعديات التي تضر بالمصلحة العامة للدولة.