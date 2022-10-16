رئيس مركز سمالوط يزور مصابي حادث انقلاب ميكروباص على «زراعي» المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أحمد راشد مهدي، رئيس مركز ومدينة سمالوط، بمتابعة الحالة العامة للمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص متجه إلى مدينة المنيا، ما أسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 13 آخرين، وتم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية بمستشفى سمالوط النموذجي، وجار تقديم الخدمة الطبية والرعاية اللازمة للمصابين.

توفير الخدمة الطبية للمصابين

رافق رئيس مركز سمالوط، أماني تامر، مدير إدارة التضامن الاجتماعي، حيث اطمأن رئيس المركز على تلقي المصابين الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، موجهاً بالمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة للمصابين، وتوفير الخدمة الطبية اللائقة حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

ونقل رئيس مركز سمالوط، خالص تعازي المحافظ لأسر الضحايا، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.

بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم انقلاب ميكروباص رقم «9674 ن ا د» على الطريق الزراعي في مركز سمالوط، ونتج عن الحادث وقوع إصابات ووفيات، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم إيداع الجثامين داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونُقل المصابون إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج والرعاية الطبية.