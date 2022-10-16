أسماء ضحايا حادث المنيا اليوم.. «3 وفيات و13 مصابا»

كشفت التحريات الأولية في حادث المنيا اليوم، والذي وقع على الطريق الزراعي «مصر - أسوان»، في المسافة بين قريتي الحتاحتة وإطسا التابعتين لمركز سمالوط، إثر انقلاب سيارة ميكروباص ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين، أنه وقع بسبب السرعة الزائدة ورعونة السائق.

حادث المنيا اليوم.. بسبب السرعة الزائدة

فور وقوع حادث المنيا اليوم انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن، حيث تبين انقلاب ميكروباص رقم «9674 ن ا د» بسبب السرعة الزائدة ورعونة السائق واختلال عجلة القيادة في يده.

وتم نقل جثث 3 أشخاص لقوا مصرعم في حادث المنيا اليوم لمشرحة المستشفى العام، فيما تم نقل 13 مصابا لمستشفى سمالوط النموذجي، وهم مكاريوس وليم كامل، 32 عامًا، مايكل مكين دنيال، 36 عامًا، إسماعيل محمود خلف، 23 عامًا، ميار عبدالله عبد اللطيف، 23 عامًا، شريهان عمار عبد الغني، 22 عامًا، رندا أبو العزايم محمد، 25 عاماً، عبير مخلوف رياض، 25 عاماً، فاطمة ماهر يوسف، 20 عامًا، رشا سلامة ملاك، 20 عامًا، لطيفة عبد العظيم يونس، 40 عامًا، فاطمة عادل راتب، 20 عامًا، دميانة سيف داود، 20 عامًا، نادية حنا مجلي، 60 عامًا، وجميعهم مقيمون بقرى مركز سمالوط.

التحفظ على سائق سيارة حادث المنيا اليوم

وتراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بأنحاء الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم التحفظ على السيارة والسائق والذي يدعى «أيمن ع»، 35 عاما، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وكلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المهندس أحمد راشد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، بالانتقال إلى المستشفى لزيارة مصابي حادث المنيا اليوم، وتقديم الرعاية الطبية لهم حتى تماثلهم للشفاء.