مصرع موظف في حادث تصادم سيارة ربع نقل ودراجة نارية بالمنوفية 

استقبل مستشفى بركة السبع بمحافظة المنوفية، جثمان موظف بالسنترال مصابا بكسر في الجمجمة وكدمات في الجسم، حيث لقى مصرعه نتيجة حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية كان يستقلها المتوفى على طريق كفر هلال- بركة السبع.

إخطار مديرية الأمن

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع «أ.ع.أ»، 60 عاما، موظف سنترال، مقيم قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع، إثر وقوع حادث على طريق كفر هلال بركة السبع، بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية.

تفاصيل الحادث

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع موظف سنترال أثناء استقلاله دراجته النارية والتصادم مع سيارة ربع نقل، وتم ضبط سائق السيارة المدعو «أ.ي.ع»، 18 عاما، مقيم قرية شبرا بخوم والتحفظ عليه لحين الانتهاء من التحقيقات، وحُرر عن الواقعة المحضر 14573 جنح بركة السبع.