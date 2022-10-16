وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيا في سرعة الإنترنت

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية تطويع التكنولوجيا في مجالات مختلفة منها الطب الشخصي، والتطوير الجيني، والطباعة ثلاثية الأبعاد للأعضاء البشرية وتحليل الصور بالذكاء الاصطناعي، موضحا أن الصناعات البازغة الأكثر طلبا في السوق؛ ومنها مجالات الهندسة المتعددة التخصصات، وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، والتصميم الحضاري مثل المدينة الذكية التي تعتمد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إدارتها ومرافقها ومنها الطاقة الذكية والرعاية الصحية الذكية ووسائل المواصلات الذكية.

إنشاء 8 مراكز إبداع

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن منظومة التدريب في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف كل من المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير المتخصصين الراغبين في التعلم وتوظيف التكنولوجيا بمجال عملهم، مؤكدا أن الوزارة أنشأت 8 مراكز «إبداع مصر الرقمية» كمرحلة أولى، ويجري العمل حاليا على إنشاء 14 مركزا جديدا في المرحلة الثانية، مضيفا أن هناك أكثر من 150 خدمة على منصة مصر الرقمية، كما يجري تنفيذ مشروعات لإتاحة النفاذ إلى الإنترنت ورفع كفاءته، ما أدى إلى تضاعف سرعة الإنترنت 8 أضعاف لتصبح مصر الأولى على قارة أفريقيا في سرعة الإنترنت.

وردا على أسئلة الطلاب، أكد وزير الاتصالات، حرص الوزارة على بناء القدرات الرقمية للشباب لتوفير الكفاءات والمهارات التي تعد بمثابة العمود الفقري لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها تعد من أبرز التحديات التي تواجه هذه الصناعة.

التحول الرقمي أحد روافد بناء مصر الرقمية

وأشار إلى أن التحول الرقمي أحد روافد بناء مصر الرقمية، إذ تتعاون «الاتصالات» مع الوزارات لرقمنة خدماتها، موضحا إجراءات التسجيل ومعايير التحقق على منصة مصر الرقمية، مؤكدا حرص الوزارة على اتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية بيانات المواطنين على المنصة.

كما أشاد عمرو طلعت، خلال كلمته في ندوة بعنوان «مصر الرقمية.. التحول إلى مجتمع رقمي متكامل»، بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح مجالات التعاون بين الوزارة وجامعة عين شمس لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للجامعة، وزيادة سرعة الإنترنت، وتحقيق خطوات وثابة في التحول الرقمي داخل الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة هي الأكثر تقدما في ميكنة مستشفياتها.