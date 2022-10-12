الاستعلام عن بطاقة التموين على «مصر الرقمية».. هل يوضح السلع الجديدة؟

يتساءل أصحاب البطاقات التموينية الحاصلين على الدعم الاستثنائي، المحدد قيمته 100 جنيه شهريًا لمدة 6 أشهر، أو الذين لم يحصلوا عليه، عن كيفية إجراء استعلام عن بطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية، لمعرفة هل البطاقة مستحقة لزيادة التموين الجديدة أم لا؟، إلى جانب البحث عن المتبقي من كمية السلع المنصرفة من الزيادة والمستحق لها.

استعلام عن بطاقة التموين على مصر الرقمية

وأكد مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ خدمة استعلام عن بطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية، تمكن صاحبها من معرفة رصيده المستحق طوال الشهر، سواء من الخبز البلدي وتوضيح نقاط العيش المصروفة على البطاقة والمتبقية أيضًا، أو توضيح كمية السلع التموينية المستحقة على البطاقة بناء على عدد الأفراد المدرجين عليها.

الاستعلام عن زيادة التموين الجديدة

وأوضح المصدر في تصريح لـ«الوطن» أنّ الاستعلام عن زيادة التموين الجديدة، يكون من خلال بونات صرف الخبز الورقية التي يتسلمها صاحب البطاقة التموينية من المخبز البلدي بعد كل عملية صرف الخبز، مشيًرا إلى أن قيمة السلع المستحقة للبطاقة عن مبلغ الدعم الاستثنائي يستلمها المستحق من منفذ البقال التمويني التابع للبطاقة.

خطوات معرفة رصيد السلع على بطاقة التموين

وتتيح منصة مصر الرقمية للتموين لصاحب البطاقة، معرفة عدد الأفراد المدرجين على بطاقته مع إظهار بياناتهم، وأيضًا إظهار كل ما يخص الكميات المصروفة والمتبقية عن الخبز والسلع، من خلال الخطوات التالية:

1- تصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

2- تسجيل الدخول على البوابة بالحساب الخاص المتضمن رقم الموبايل والرمز السري.

3- اختيار خدمة التموين من بين 13 خدمة حكومية تقدمها البوابة.

4- الضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف البطاقة.

5- الضغط على ابدأ الخدمة.

6- تظهر بيانات البطاقة التموينية، يليها الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على كلمة التالي.

7- يظهر أمام صاحب البطاقة كل البيانات الخاصة بعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم.