«شهيد لقمة العيش».. مصرع صنايعي ألمونتال سقط من الطابق الثاني بالمنوفية

لقى صنايعي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثاني بمصنع أعشاب أثناء تركيب لوح صاج في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وعلى الفور نقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى قويسنا لمحاولة إنقاذ حياته إلا أنه وصل جثة هامدة.

إخطار مديرية الأمن

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع «س.ج.م» صنايعي ألمونتال، مقيم بذات الدائرة، سقط من الطابق الثاني أثناء تركيب لوح صاج داخل مصنع أعشاب طبية، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تفاصيل الواقعة

وبانتقال قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، تبين مصرع الصنايعي أثناء تركيب لوح صاج، ما أدى إلى سقوطه وإصابته بكسور متفرقة وكدمات بالجسم، وبسؤال المرافقين معه، أكدوا اختلال توازنه أثناء العمل وسقط على الأرض، وتم إخطار جهات التحقيق التحقيقات في الواقعة، والتي أمرت تسليم الجثمان إلى زاويه لدفنه بمسقط رأسه.