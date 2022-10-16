محافظ المنوفية يحيل واقعة وفاة مواطن في مستشفى سرس الليان للنيابة

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، المختصين عن واقعة وفاة المواطن مصطفى عبدالعاطي بمستشفى سرس الليان للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال وجود مخالفات وتلاعب بتغيير أرقام بالتذكرة الخاصة بالمتوفى، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة الصحة وفقاً لتقرير اللجنة المشكلة من إدارة الطوارئ بمديرية الصحة.

تلاعب في تذكرة مريض بسرس الليان

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه بناءً على تكليف محافظ المنوفية بفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها لاتخاذ اللازم حيالها، تم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الطوارئ وعضوية مسئولي العناية والاستقبال للنزول ميدانياً إلى مستشفى سرس الليان وفحص التذكرة الخاصة بالمتوفى والإجراءات التي تم اتخاذها والأدوية التي تناولها، وتبين لأعضاء اللجنة وجود تلاعب بتذكرة الاستقبال.

محافظ المنوفية: لا تهاون مع المقصرين

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على أنه لن يتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقطاع الصحي، مؤكداً على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل حفاظاً على حقوق المواطنين.