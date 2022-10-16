الأمطار تضرب محافظة المنوفية وتوقعات باستمرارها «صور»

ضربت موجة الطقس السيئ محافظة المنوفية، وهطلت الأمطار على أغلب مراكز ومدن محافظة المنوفية، التي جاءت بعد توقعات هيئة الأرصاد بإمكانية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، حيث شهدت المحافظة اختفاء المواطنين من الشوارع، وانخفاص في درجات الحرارة خلال الساعات الأخيرة.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة تساقط الأمطار في المنوفية

وأكد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن» أنه تم التشديد علي التواجد الميداني لمسؤولي الفروع، ورفع تجمعات الأمطار أولا باول لتسهيل حركة المواطنين، مؤكدا أن المحافظة انهت استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء.

ويسود البلاد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط، وإمكانية سقوط أمطار خفيفة على بعض المحافظات وأمطار متوسطة على عدد من المحافظات الأخرى، وتشهد المحافظات حالة من الطقس السيئ وغير المستقر علي مدار الساعات الماضية.

سقوط أمطار اليوم في المنوفية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية وفق بيانها، أن تستمر إمكانية سقوط أمطار على محافظة المنوفية صباح اليوم ومن المتوقع أن تكون أمطار خفيفة، بينما تشهد عدد من المحافظات الأخرى سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة وتم الإعلان عن رفع حالة الطوارئ تحسبا لزيادة كميات الأمطار المتساقطة.