أحد أقارب طبيب المنوفية المتوفى أثناء عمله: «كان بيعالج أهل قريته مجانا»

منذ تخرجه في كلية الطب عزم على مساعدة أهل قريته والكشف على من يقصده مجانا، حتى اكتسب شهرة واسعة داخل قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وأحبه الناس لحسن معاملته للجميع والمداومة على فعل الخير، وهو ما أدى لإصابة الجميع بالذهول عقب معرفتهم بوفاته.

تفاصيل وفاة طبيب المنوفية

الشاب محمود عبد الوارث، الطبيب بقسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى منشية البكرى العام بالقاهرة، توفي إثر جلطة شديدة في القلب أثناء عمله في المستشفى، رغم محاولات عديدة لإنقاذ حياته، ومنها نقله إلى مركز متخصص في القلب، ورغم توقف قلبه مرتين كان يتم إنعاشه، ولكنه فارق الحياة عن عمر ناهز 32 عاما.

طبيب المنوفية كان يعالج أهل قريته مجانا

يقول محمد عبد المعبود، ابن خالة الطبيب المتوفى، إن «محمود» كان يجوب القرية للكشف على المرضى وغير القادرين بالمجان في وقت فراغه، حيث أنه كان يعمل في إحدى المستشفيات بالقاهرة، وعندما ينزل للإجازة كان منزله مفتوحا لأي مريض، بل كان يذهب إليهم للكشف عليهم في منازلهم دون مقابل.

«محمود» لم يفكر في فتح عيادة خاصة

وتابع «عبدالمعبود» في تصريحات لـ«الوطن»، أن ابن خالته لم يفكر في فتح عيادة خاصة طوال فترة عمله، وذلك لعدم وجود وقت كافٍ لارتباطه بعمله في المستشفى بالقاهرة، كما أنه عزم على الاستمرار في الكشف على أهل القرية بدون مقابل، لتتسبب وفاته في صدمة لأهالي قريته نظرا لما قدمه لهم طوال عمله.