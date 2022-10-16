السيسي يهنئ عبد اللطيف رشيد باختياره رئيسا للعراق

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هنأ نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد بنيل ثقة البرلمان واختياره رئيسا جديدا للجمهورية العراقية، متمنيا له النجاح والتوفيق، مؤكدا دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق.

السيسي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره العراقي

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا مع عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ نظيره العراقي بنيل ثقة البرلمان واختياره رئيسا جديدا للجمهورية العراقية، متمنيا له النجاح والتوفيق، مؤكدا دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين، والحرص على الاستمرار في دفع أطر التعاون الثنائي بجميع المجالات.

الرئيس العراقي يشكر السيسي

ومن جانبه، شكر الرئيس العراقي، السيسي على هذه اللفتة الكريمة، مشيدا بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، مؤكدا حرص بلاده المتبادل على دفع أطر التعاون الثنائي مع القاهرة، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كل الأصعدة، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.